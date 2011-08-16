Україна збільшила транзит газу на 14%, нафти - скоротила на 9,7%

Транзит природного газу територією України у січні-липні ц.р. збільшився на 13,9% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, транзит нафти територією України у січні-липні ц.р. скоротився на 9,7% порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтотранспортною системою України за 7 місяців п.р. скоротилося на 11,8%, а транспортування газу - збільшилося на 10,3%

Держстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9% порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України у 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу газотранспортною системою Україні у 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти - скоротилося на 22,7%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система - в управлінні ВАТ «Укртранснафта».