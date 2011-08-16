Видобуток газу в Україні скоротився на 1,4%, нафти - на 4,5%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-липні скоротили видобуток природного газу на 1,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 11,1 млрд куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-липні видобуток нафти в Україні скоротився на 4,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 1,425 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-липні скоротилася на 11,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 501,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного - збільшився на 10,3%, до 0,415 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5%, порівняно з 2009 роком, до 19,1 млрд куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, порівняно з 2009 роком, до 2,566 млн тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротився на 8,8%, порівняно з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн, а газу нафтового попутного скоротився на 12,0% - до 655,0 млн куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять до структури НАК «Нафтогаз Україна».