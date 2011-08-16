«Укрспецтрансгаз» має намір придбати 80 вагоно-цистерн

ПАТ «Укрспецтрансгаз» (м. Долина, Івано-Франківська обл.) Має намір придбати 80 вагоно-цистерн для перевезення зріджених вуглеводневих газів у ТОВ «Промтрейд-М» (м. Київ) за 79,88 млн грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, оприлюдненому на інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, дата акцепту - 11 серпня, кінцевий термін підписання договору - 10 вересня 2011 року.

Термін постачання вагонів - з моменту підписання по грудень 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укрспецтрансгаз» збільшив чистий прибуток у 3,1 рази порівняно з 2009 роком - до 15,428 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрспецтрансгаз» (м. Долина, Івано-Франківська обл.) cпеціалізується на транспортуванні скрапленого газу залізничним транспортом. «Укрспецтрансгаз» має у своєму розпорядженні більше 2 тис. цистерн для транспортування зрідженого газу.

100% акцій ВАТ «Укрспецтрансгаз» належать НАК «Нафтогаз Україна».