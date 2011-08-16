Запорізькому титаномагнієвому комбінату спишуть понад 90% боргу за електроенергію

Казенному підприємству «Запорізький титаномагнієвий комбінат» держава спише 465 млн грн боргів за електроенергію у зв'язку зі вступом в силу Закону про списання боргів на казенних підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, на нараді в облдержадміністрації начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації Євген СЕМІЧАЄВСЬКИЙ сказав, що «у зв'язку з набуттям чинності законом, підписаним Президентом України, «Про списання боргів за електроенергію на казенних підприємствах», з 503 млн гривень, які «Запорізький титаномагнієвий комбінат» заборгував за електроенергію, 465 млн грн. (92,44%) підлягають списанню».

Довідка УНІАН. КП «ЗТМК» - єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану, на сьогоднішній день є найбільшим боржником за спожиту електроенергію в Запорізькій області. Сумарний борг інших промпідприємств Запорізької області на сьогоднішній день складає 164 млн грн.