Суд на 17 серпня запросив Ющенка на допит у справі Тимошенко

Печерський районний суд Києва запросив на 17 серпня екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА на допит як свідка у справі про звинувачення екс-прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю. ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ.

За словами адвоката, як він зрозумів з рішення суду, В. ЮЩЕНКО повинен з'явитися на допит 17 серпня.

При цьому Ю. СУХОВ додав, що це суд повторно запросив екс-президента, і поки ще не примусово.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Р. КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України з приводу встановлення місця проживання колишнього Президента В. ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю. ТИМОШЕНКО.

5 серпня прес-секретар В. ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент дасть свідчення у кримінальній справі Ю. ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В. ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.

Сьогодні, 16 серпня, Р. КІРЄЄВ зачитав заяву представників В. ЮЩЕНКА, яка надійшла до канцелярії Печерського райсуду Києва. У ній В. ЮЩЕНКО зазначає, що підтримує в повному обсязі свідчення, дані ним під час досудового слідства, і просить оголосити їх під час судового засідання. Заява датована 10 серпня цього року.

Пізніше Р. КІРЄЄВ вирішив повторно запросити колишнього Президента для дачі свідчень у справі Ю. ТИМОШЕНКО.