Бойко заявляє, що не має стосунку до заснування «РосУкрЕнерго»
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявляє, що не має стосунку до заснування компанії «РосУкрЕнерго».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Печерському райсуді Києві під час допиту у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, відповідаючи на її запитання.
«Я не маю жодного відношення до співзасновництва «РосУкрЕнерго». Всі ці звинувачення є неправдиві», - сказав він.
При цьому Ю.БОЙКО знову наголосив, що якби Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 році підписала газовий контракт, яким не передбачалася участь компанії-посередника у постачанні газу до України і яким було зменшено ціну на газ, то він «би плескав їй у долоні». Однак, за словами Ю.БОЙКА, ціна на газ для України після підписання контракту у 2009 році навпаки зросла вдвічі.
Слід зазначити, що Ю.БОЙКО прибув до будівлі суду не з центрального входу, а через чорний вхід, оскільки перед в’їздом до будівлі суду з боку Хрещатика стоять прихильники Ю.ТИМОШЕНКО, які 5 серпня закидали його багнюкою, а вчора облили водою та зірвали окуляри з колишнього першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА.
У даний час активісти партії «Батьківщина» неподалік будівлі суду скандують: «БОЙКО, ганьба!», «БОЙКО, не бреши, а кажи правду!».
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово звинувачувала Ю.БОЙКА у створенні корупційних схем на газовому ринку України.
Екс-прем’єр зазначила, що Ю.БОЙКО є одним із засновників компанії «РосУкрЕнерго», за посередництва якої в Україну постачався природний газ з Росії до 2009 року.