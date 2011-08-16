Завершено підготовку до заповнення газом «Північного потоку» - «Газпром»

Москва. Завершено підготовку до заповнення газом газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками наради з питань проектування і будівництва на північному заході Росії газопроводів «Ухта - Торжок», «Починки - Грязовець», «Грязовець - Виборг», «СРТО — Торжок», лінійних компресорних станцій і розширення Грязовецького газотранспортного вузла.

«В даний час завершено випробування «під навантаженням» установки для підготовки газу до заповнення «Північного потоку». Заповнення заплановане на вересень цього року і є необхідним технологічним етапом перед початком роботи установки підготовки газу до транспортування і газоперекачувальних агрегатів (ГПА), які забезпечуватимуть доставку газу споживачам», - говориться в повідомленні.

Також завершено монтаж установки підготовки газу до транспортування і ГПА загальною потужністю 210 МВт.

Учасники наради відзначили високу інтенсивність робіт з розширення газотранспортних потужностей на північному заході Росії.

Так, на газопроводі «Грязовець - Виборг» триває спорудження системи лупінгів лінійної частини. На КС «Волховська», що входить в систему газопроводу, завершуються будівельно-монтажні роботи, йде підготовка газоперекачувального устаткування до пусконалагодження. На КС «Єлизаветинська і «Бабаєвська» пусконалагоджувальні роботи тривають.

На газопроводі «Починки - Грязовець» з початку року зварено і укладено в траншею 346,8 км лінійної частини. З урахуванням 300 км, будівництво яких було завершене минулого року, це становить майже 100% загальній протяжності газопроводу. Завершено випробування 70% вузлів кранів, йдуть гідровипробування побудованих ділянок газопроводу. На КС «В’язниковська» ведуться будівельно-монтажні роботи, на КС «Іванівська» і «Лукоянівська» — пусконалагоджувальні.

Триває будівництво КС «Синдорськая, «Урдомська», «Нюксеницька», які увійдуть до системи магістрального газопроводу «СРТО — Торжок».

Довідка УНІАН: В даний час проводиться розширення Грязовецького газотранспортного вузла — одного з основних в Північному газотранспортному коридорі. Через Грязовецький вузол забезпечуватиметься подача газу в газопровід «Північний потік» з вересня 2011 року. Ключовим об`єктом Грязовецького газотранспортного вузла є КС «Грязовецька». Ведеться робота зі збільшення її потужності до 389 МВт.

Подача газу в «Північний потік» здійснюватиметься газопроводом «Грязовець — Виборг». Його протяжність становить 900 км, проектна потужність — 55 млрд. куб. м газу. Введення газопроводу в експлуатацію здійснюватиметься поетапно з 2011 року. В даний час побудована лінійна частина газопроводу (900 км), ведеться спорудження системи лупінгів загальною протяжністю 700 км. Планується, що на повну потужність газопровід вийде до кінця 2012 року.

Будівництво газопроводу «Починки — Грязовець» ведеться для підвищення надійності та гнучкості роботи ЕСГ у Північно-Західному і Центральному регіонах Росії. На першому етапі газопровід забезпечуватиме постачання додаткових обсягів газу в Північно-західний регіон, зокрема для газопроводу «Північний потік». На наступному етапі, з приходом газу з родовищ Ямалу, газопровід почне працювати в реверсному режимі, потік газу буде переспрямовано до Центрального регіону.

Газопровід «Починки - Грязовець» пройде територією Нижньогородської, Володимирської, Іванівської, Ярославської і Вологодської областей. Його загальна протяжність становитиме близько 650 км, діаметр 1420 мм, робочий тиск 75 атм. Проектна продуктивність газопроводу — до 36 млрд. куб. м на рік. Будівництво газопроводу почалося у вересні 2007 року.

Система магістральних газопроводів «Ухта - Торжок» призначена для постачання ямальського газу в Центральний регіон. Її протяжність становить 1300 км, продуктивність — 90 млрд. куб. м газу на рік, робочий тиск — 100 атм.

КС «Портова» забезпечуватиме транспортування газу газопроводом «Північний потік». Вона стане унікальним об`єктом світової газової галузі за сумарною потужністю (366 МВт), робочим тиском (220 атм), відстанню транспортування газу (1200 км), а також добовим об`ємом осушення газу (170 млн. куб. м). При будівництві станції «Газпром» використовує новітнє устаткування і найпередовіші технології.