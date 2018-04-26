Для кого «намалювали» прибуток Нафтогазу?

На фоні низки невдач, які переслідують український уряд на газовому фронті, результати фінансової діяльності НАК «Нафтогаз України» за І півріччя виглядають, без применшення, як "газовий факел у темному царстві". Не завдяки, а всупереч, «Нафтогаз» заявляє про те, що його прибуток за перші 6 місяців цього року склав 490 млн. грн. Хоча це і незначне досягнення для найбільшої української компанії з щорічним обігом у 50-60 млрд. грн., але воно не може не тішити. Особливо, якщо згадати, що за перше півріччя 2010 року його збиток перевищував 866 млн. грн. Виходить, що всі розмови про жалюгідний фінансовий стан НАКу були, м`яко кажучи, перебільшенням? Однак, експерти вперто не бачать причин для оздоровлення компанії і називають прибуток за перше півріччя не інакше як «намальованим»...

Особливості бухгалтерського обліку: три пишемо - два в умі

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» завершило перше півріччя 2011 року з чистим прибутком 490 млн. 88 тис. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток становив 866 млн. 712 тис. грн. Такі офіційні результати фінансової діяльності НАК «Нафтогаз України» опубліковані на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Згідно з повідомленням, у січні-червні «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 28%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 57 млрд. 242 млн. 100 тис. грн., а також збільшив валовий дохід (виручку) від реалізації на 28,9% - до 67 млрд. 620 млн. 530 тис. грн. Нагадаємо, що 2010 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим збитком 21 млрд. 431 млн. 345 тис. грн., тоді як за 2009 рік чистий прибуток компанії склав 1 млрд. 258 млн. 645 тис. грн.

Аналітики деяких інвесткомпаній України відзначають, що поліпшення показників НАКу пов`язано з 18-поцентним підвищенням тарифів на газ для промислових підприємств в першій половині 2011 року, тоді як середня ціна імпортного газу за цей же період зросла лише на 3% - до 275 доларів за 1 тисячу кубометрів . Інвестаналітики також прогнозують, що на початку третього кварталу ц.р. зростання цін на газ і збільшення тарифів для промисловості будуть симетричними. Це, на їхню думку, дозволить компанії і третій квартал поточного року закінчити з прибутком.

Що ж до річних результатів «Нафтогазу», то тут аналітики вже менш оптимістичні, і обережно зазначають, що все буде залежати від того, чи підніме уряд ціни на газ для населення і теплокомуненерго, а також від того, чи зможе Україна вмовити Росію переглянути формулу ціни газу. Але навіть незважаючи на такі застереження, фінансова ситуація в НАК виглядає дуже непогано, враховуючи, що навіть у передкризові 2006-2008 роки компанія працювала фактично на себе, не приносячи в бюджет країни практично ніяких доходів. Якщо ж згадати про те, що на початку 2009 року з Росією підписали вкрай невигідні для України угоди щодо газу, і відтоді «Нафтогаз» лихоманило так, що йому пророкували неминучий дефолт, пора влаштовувати урочистості з нагоди виходу компанії з кризи.

Однак, незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут переконаний, що прибуток «Нафтогазу» за перше півріччя можна пояснити тільки незграбністю української системи бухгалтерського обліку. Він зазначив, що «Нафтогазу» завжди дуже важко вести професійний діалог з експертами щодо фінансового стану компанії, оскільки офіційна бухгалтерська звітність компанії ніколи не відображає реального стану справ у НАК.

На думку О.Нарбута, потрібно дивитися куди йдуть кошти, які держава, як акціонер, вкладає в статутний фонд «Нафтогазу». «Ці гроші можуть на певному етапі перекривати збитки компанії, але в підсумку ці вкладення все одно обертаються негативним результатом роботи «Нафтогазу» для українського бюджету. Засоби для оплати російського газу брали з кредитів, за які доведеться розплачуватися, а значить ні про який прибуток мова в принципі йти не може. Таким чином результат роботи «Нафтогазу» за 2011 рік може виявитися ще гіршим, ніж у 2010 році», - сказав О.Нарбут.

З Нарбутом важко не погодитися, бо всім чудово відомо, що за останні 2,5 роки уряд неодноразово зобов`язував державні банки викуповувати ОВДП «Нафтогазу». Тільки на кінець вересня 2010 р. заборгованість «Нафтогазу» і його дочірньої компанії «Укртранснафти» «Ощадбанку» становила 21 млрд. 38 млн. грн. (47% усього кредитного портфелю банку). Практика продажу ОВДП «Нафтогазу» банкам, правда вже не тільки державним, збереглася і цього року. У травні «Дельта Банк» викупив ОВДП «Нафтогазу» на 5 млрд., а в червні планував викупити ще на 3,5 млрд. гривень. Результатом таких операцій стає багатомільярдна заборгованість держави перед банками, адже ОВДП необхідно викуповувати і то в досить стислі терміни.

Передінфарктний стан «Нафтогазу» - важкий, але стабільний

А якщо не згущувати фарби, можливо, Кабмін дійсно може з допомогою підвищення ціни газу на українському ринку оздоровити компанію. Як вважає керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар, прибуток отриманий від поточної операційної діяльності «Нафтогазу» дійсно пов`язаний зі зростанням цін на газ на українському ринку, як для промислових споживачів так і для населення. «Це зростання цін природним чином пов`язане зі зростанням ціни імпортованого газу, яка підвищується щоквартально. Тому поява прибутку за перше півріччя цілком зрозуміла, інша справа, що на підставі прибутковості «Нафтогазу» робити висновки про відсутність проблем у компанії було б великою помилкою. «Нафтогаз» по суті щомісячно розраховується з «Газпромом» через механізми залучення зовнішніх запозичень. Зрозуміло, що в НАК про цей факт воліють не згадувати, розкриваючи лише цифри прибутку від операційної діяльності», - зазначив М.Гончар.

Він також, нагадує про колосальні борги «Нафтогазу», які накопичилися за останні роки, внаслідок практики постійних запозичень. «Без кредитних ресурсів «Нафтогаз» просто не звів би кінці з кінцями. В результаті, цифра прибутковості за перше півріччя виглядає «намальованою» і не відображає реального стану компанії. На фоні прибутку треба показувати обсяг заборгованості та умови її погашення», - переконаний експерт.

М.Гончар прогнозує, що і 2011 рік «Нафтогаз» закінчить зі збитком, а в першому півріччі 2012 року фінансова ситуація компанії може ще більше погіршитися. «Ціна кошика нафтопродуктів, до якої прив`язана вартість російського газу, буде йти по висхідній до кінця поточного року і продовжить своє зростання у першому та другому кварталах 2012 року. Можливо, тільки в третьому кварталі наступного року вартість російського газу почне знижуватися, але тільки якщо нинішня динаміка цін на нафту збереже тенденцію до зниження. Зниження вартості нафти, що спостерігається на сьогодні, відіб`ється на вартості нафтогазового кошика тільки через 9 місяців», - пояснив експерт.

Відзначаючи, що ціна російського газу, хоч і головна, але далеко не єдина проблема НАКу, М.Гончар припустив, що стан «Нафтогазу» буде залишатися стабільно важким в осяжному майбутньому. «Я далекий від думки про те, що «Нафтогаз» ось-ось звалиться під тягарем боргових зобов’язань. У своєму нинішньому стані компанія перебуває вже дуже давно і цілком може протриматися ще досить тривалий час, оскільки зберігати «Нафтогаз» в такому підвішеному стані вигідно певним бізнес-колам», - переконаний експерт.

Єдиний вихід із ситуації, на його думку, - це вже багато разів згадувана реформа «Нафтогазу», що включає в тому числі поділ НАК на окремі профільні компанії. «На жаль, дії нинішнього уряду в цьому питанні нічим не відрізняються від того, що робили, а точніше не робили його попередники. Реформу «Нафтогазу» як раніше не розпочато», - додав М.Гончар.

На закінчення доводиться констатувати, що ні профільних експертів, ні тим більше людей з «Газпрому», МВФ або ЄБРР, інформація про прибуток «Нафтогазу» не зможе ввести в оману. Звичайно, можна говорити про те, що ніхто нікому й не намагався пустити пил в очі, адже розміщення фінансової звітності на сайті ДКЦПФР - це всього лише обов`язкова процедура. Тим не менше, широта і швидкість поширення новини про прибуток «Нафтогазу», вимагала експертної оцінки, яка і наведена вище. Дуже хотілося б один раз почути, що «Нафтогаз» справді став працювати в плюс, адже це був би прекрасний сигнал для всієї української економіки та закордонних інвесторів. Будемо сподіватися, що ця фантастична, з сьогоднішньої точки зору подія, все ж таки стане коли-небудь реальністю.

Антон Лосєв (УНІАН)