Ціни на нафту зростають на даних про зниження запасів у США

Ціни на нафту в середу зростають у середньому на 0,2-0,5% на даних Американського інституту нафти (American Petroleum Institute) про те, що запаси нафти в країні досягли найнижчого рівня з червня 2009 року, свідчать дані торгів, повідомляють РІА Новини.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 07.46 мск зросла на 0,44 долара, або на 0,51%, до 87,090 долара за барель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent додала 0,24 долара, або 0,22%, склавши 109,370 долара за барель.

У середу будуть опубліковані щотижневі дані управління з енергетичної інформації (Energy Information Administration - EIA) Міненерго США про запаси сирої нафти, бензину, дистилятів і опалювальної нафти, які є важливим показником, що впливає на коливання цін на паливо та енергоносії в усьому світі.