Ющенко прибув до Печерського райсуду Києва. Соколовського привезла міліція
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Печерського районного суду Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні цей суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.
Зараз В.ЮЩЕНКО разом з колишнім Уповноваженим Президента з питань енергетичної безпеки Богданом СОКОЛОВСЬКИМ, який також прибув до суду як свідок, чекають у коридорі суду на свою чергу давати покази.
Як повідомляв УНІАН, 4 серпня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ постановив звернутися до Генеральної прокуратури України щодо встановлення місця проживання колишнього Президента В.ЮЩЕНКА для виклику на допит як свідка у кримінальній справі Ю.ТИМОШЕНКО.
5 серпня прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА повідомила, що колишній Президент надасть свідчення у кримінальній справі проти Ю.ТИМОШЕНКО після повернення з відпустки. 15 серпня В.ЮЩЕНКО повернувся з Парижа до Києва.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня Печерський райсуд ухвалив рішення примусово доставити Б.СОКОЛОВСЬКОГО до суду на 09.30 17 серпня на засідання у справі за звинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ у 2009 році.
Раніше Б.СОКОЛОВСЬКИЙ звернувся до Печерського райсуду з проханням не викликати його як свідка на допит у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО з 10 серпня до 1 вересня.
Він пояснив свою заяву «терміновою необхідністю особистого (стан здоров’я) і виробничого характеру».