На Чернігівщині через негоду знеструмлено 10 населених пунктів

На Чернігівщині через негоду без електропостачання залишилися 10 населених пунктів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

У регіоні внаслідок несприятливих погодних умов сталося пошкодження 1 ЛЕП 10 кВ та 1 ділянки ЛЕП 10 кВ. Без електропостачання залишилися мешканці 10 населених пунктів на території Ріпкинського та Корюківського районів.

Також на Чернігівщині знеструмлено 32 трансформаторні підстанції. Не функціонують 6 АТС, без електрозв`язку залишилось 12 населених пунктів в 4 районах області.

Аварійно-відновлювальні роботи проводитимуться силами ПАТ "Чернігівобленерго" та Чернігівської філії ПАТ "Укртелеком".