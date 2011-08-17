На Чернігівщині через негоду знеструмлено 10 населених пунктів
10:31, 17 серпня 2011Енергетика
0
На Чернігівщині через негоду без електропостачання залишилися 10 населених пунктів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.
У регіоні внаслідок несприятливих погодних умов сталося пошкодження 1 ЛЕП 10 кВ та 1 ділянки ЛЕП 10 кВ. Без електропостачання залишилися мешканці 10 населених пунктів на території Ріпкинського та Корюківського районів.
Також на Чернігівщині знеструмлено 32 трансформаторні підстанції. Не функціонують 6 АТС, без електрозв`язку залишилось 12 населених пунктів в 4 районах області.
Аварійно-відновлювальні роботи проводитимуться силами ПАТ "Чернігівобленерго" та Чернігівської філії ПАТ "Укртелеком".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter