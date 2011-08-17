Ющенко: Тимошенко відкинула пропозицію Путіна на ціну 250 доларів

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує екс-прем'єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у зриві підписання газових контрактів у 2009 році за прийнятною ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, виступаючи як свідок у справі Ю. ТИМОШЕНКО.

В. ЮЩЕНКО зазначив, що після чергового раунду переговорів між керівниками «Нафтогазу» і «Газпрому» в грудні 2008 року щодо ціни на газ, керівник «Нафтогазу» Олег ДУБИНА після повернення з Москви попросив про зустріч з Президентом. В. ЮЩЕНКО сказав, що це прохання він тоді передав через Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, зазначивши, що технічна частина переговорів щодо ціни на газ вже завершена.

За словами В. ЮЩЕНКА, наступного дня зранку відбулася зустріч, на якій був присутній він, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, Уповноважений Президента з питань енергетичної безпеки Б. СОКОЛОВСЬКИЙ та О. ДУБИНА. За словами В. ЮЩЕНКА, О. ДУБИНА повідомив, що російська сторона готова домовитися про ціну на газ на наступний рік на рівні 250 дол. і транзит - 1,7 доларів.

При цьому, сказав В. ЮЩЕНКО, О. ДУБИНА зазначив, що «є відчуття, що можна знизити до 235 доларів». Також О. ДУБИНА тоді сказав, що ця ціна ще не узгоджена з Володимиром ПУТІНИМ. В. ЮЩЕНКО засвідчив, що після цього О. ДУБИНА поїхав на зустріч з прем'єром Ю. ТИМОШЕНКО, після якої відразу вилетів до Москви.

При цьому В. ЮЩЕНКО спростував всі звинувачення у тому, що він міг відкликати українську делегацію з Москви. «У мене немає повноважень щодо відкликання делегацій. Це не моя компетенція. Я нікого не відкликав», - сказав В. ЮЩЕНКО.

В. ЮЩЕНКО розповів, що після цього Росія виступила із заявою, що ціна на газ може бути на рівні 250 доларів США. Однак, нагадав екс-Президент, контракт з такою ціною так і не був підписаний. При цьому він заявив, що відмовитися від контракту можна було лише з ініціативи українського прем'єра. «Це могла бути тільки позиція прем'єра», - заявив В. ЮЩЕНКО.

Він стверджує, що прем'єр Ю. ТИМОШЕНКО фактично відкинула пропозицію В. ПУТІНА на зазначену ціну. На підтвердження цього В. ЮЩЕНКО навів цитати з заяви тодішнього Президента Росії В. ПУТІНА. «Це була точка, від якої переговори пішли у зворотний бік», - сказав В. ЮЩЕНКО. Він зазначив, що з того моменту Росія почала відмовлятися від зустрічей на високому рівні на тему ціни на газ.