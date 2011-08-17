За порушення контролю над безпечною експлуатацією шахт звільнено трьох директорів підприємств

За порушення контролю над безпечною експлуатацією вугільних шахт звільнено трьох директорів підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«За моїм дорученням Міністерство енергетики та вугільної промисловості вже зараз ввело на шахтах особливий режим посиленого контролю над безпечною експлуатацією підприємств. До речі, за порушення вимог цього наказу вже звільнено трьох директорів», - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що одним з головних напрямків роботи уряду є забезпечення безпеки праці шахтарів. «Безвідповідальність керівників вугільних підприємств, незадовільне технічне озброєння і відсутність об'єктивного контролю над безпекою підземних робіт змушують уряд негайно втрутитися і нарешті розрубати цей гордіїв» вузол, - заявив М. АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на сьогоднішньому засіданні уряду будуть розглянуті висновки і пропозиції провідних експертів з аналізу стану справ у сфері безпеки на вугільних шахтах. Зокрема, будуть розглянуті шляхи вирішення цих проблем. «Розвиток такого складного питання на засіданні уряду - це початок масштабної кропіткої багатофакторної роботи», - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що у сфері вугільної безпеки потрібно підвищити рівень відповідальності керівників, а також дисципліну.