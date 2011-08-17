У Японії на АЕС "Томарі" запустили ядерний реактор

В Японії запущено в робочому режимі ядерний реактор номер три на АЕС "Томарі", повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Енергоблок став першим ядерним реактором, запущеним в експлуатацію після землетрусу і цунамі в Японії у березні 2011 року, які призвели до катастрофи на АЕС "Фукусіма-1".

Запуск реактора став можливим після того, як відповідну санкцію видала адміністрація префектури Хоккайдо, де розташована АЕС "Томарі", зазначає Jiji Press. Експлуатація третього реактора єдиною на острові Хоккайдо АЕС була припинена для перевірки невздовзі після землетрусу. У серпні була проведена фінальна серія тестів, яка не виявила будь-яких неполадок.

Третій енергоблок "Томарі" потужністю 912 мегават є найбільш сучасним на станції. Він був введений в експлуатацію у 2009 році. Сумарний річний виробіток електроенергії на "Томарі" складає 8,5 гігават-годин.

До запуску реактора на "Томарі" в Японії діяли тільки 19 з 54 реакторів. Більшість з них проходять перевірки у зв`язку з перенесеним землетрусом. Ядерна енергетика забезпечує близько чверті потреб країни в електроенергії. Після аварії на "Фукусіма-1", яка призвела до викидів радіоактивних речовин у навколишнє середовище, прем`єр-міністр Японії Наото КАН заявив, що країна в майбутньому повинна перестати покладатися на ядерну енергетику. Раніше передбачалося, що Японія отримуватиме до 50 відсотків електроенергії за рахунок АЕС.

Як повідомляв УНІАН, після землетрусу і цунамі 11 березня 2011 на японській АЕС "Фукусіма-1" була зафіксована серія аварій, викликаних виходом з ладу системи охолодження. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, ввести заборону на перебування людей в зоні відчуження, а також направити настійні рекомендації з евакуації жителів ряду районів, розташованих в радіусі 30 кілометрів і більше від АЕС.