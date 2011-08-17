Ставка транзиту російського газу в ІІІ кварталі зросла до 2,89 дол./тис. куб. м - Бойко

Ставка транзиту російського газу територією України у третьому кварталі 2011 р. зросла на 1,8% - до 2,89 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані порівняно з 1-м кварталом 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО журналістам у вівторок.

Як повідомляв УНІАН, ставка транзиту російського газу територією України у першому кварталі 2011 року збільшилася на 2,2% порівняно з четвертим кварталом 2010 року - до 2,84 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані

Довідка УНІАН. У 2009 році ставка транзиту російського газу територією України складала 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.

З 1 січня 2010 року ставка транзиту стала ринковою і розраховується за загальноприйнятою європейською формулою.

На початку лютого 2010 р. «Нафтогаз України» повідомляв, що ставка транзиту російського газу територією України на 2010 рік становила 2,78 дол. за тис. куб. м на 100 км.