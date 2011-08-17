Ющенко: Тимошенко приховувала ціну на російський газ

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у втаємниченні ціни на російський газ на 2009 рік у процесі підготовки угод і після їх підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Печерського райсуду Києва, де він дає покази як свідок у справі Ю.ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з РФ у 2009 році.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у середині січня 2009 року, у розпал газової конфронтації з Росією, він просив Ю.ТИМОШЕНКО не їхати на саміт, який мав відбутися у Москві. За словами В.ЮЩЕНКА, «Юлію Володимирівну не прийшлося довго вмовляти», вона сказала, що не поїде.

Після цього, за словами екс-Президента, він поїхав з робочою поїздкою до Лондона, а після цього вранці наступного дня йому доповіли, що Ю.ТИМОШЕНКО поїхала до Москви. За словами В.ЮЩЕНКА, «сказати, що це була несподіванка, це нічого не сказати». «Це був ніж у спину», - заявив він. За його словами, що «там було робити у Москві, якщо переговори мали бути на технічному рівні».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що згодом після цього на рівні прем’єр-міністрів України та Росії були досягнуті домовленості про ціну на газ на 2009 рік. За словами В.ЮЩЕНКА, його вразило те, що ціна на газ при цьому не була названа. Він нагадав, що після повернення Ю.ТИМОШЕНКО до Києва на нараді він декілька разів запитував у неї, якою ж буде ціна. На це, за словами В.ЮЩЕНКА, була відповідь: «Вікторе Андрійовичу, ціна буде гарна».

Також В.ЮЩЕНКО нагадав, що пропонував, аби експерти попрацювали над аналізом проекту контракту з Росією, однак Ю.ТИМОШЕНКО також відмовилася.

Після цього, за словами В.ЮЩЕНКА, через декілька днів контракт на постачання газу був підписаний. При цьому екс-Президент зазначив, що 19 січня 2009 року до Секретаріату Президента надійшов загадковий факс. Він, за словами В.ЮЩЕНКА, мав російські вихідні дані і в ньому начебто містився проект контракту на постачання газу. «Ми, звичайно ж, у це не повірили, подумали, що це фальшивка», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що після того, як контракт був підписаний, ціну також довго не називали. Зокрема, ані він, ані Верховна Рада довгий час не могли ознайомитися з текстом цього документа.