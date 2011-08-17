Обвинувачення не бачить необхідності у допиті Путіна і Міллера по справі Тимошенко

Обвинувачення не бачить необхідності у допиті російських високопоставлених посадових осіб, зокрема, прем'єр-міністра Володимира ПУТІНА і керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА, по «газовій» справі екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Печерському райсуді повідомив прокурор у справі Ю.ТИМОШЕНКО Олександр МИКИТЕНКО.

Відповідаючи на питання журналістів, чи будуть викликатися на допит зазначені російські високопосадовці, О.МИКИТЕНКО сказав, що в переліку свідків нікого з російського боку немає. За його словами, якщо буде відповідне клопотання, то суд його розгляне.

На запитання, чи зацікавлене ​​звинувачення у допиті російських свідків, О.МИКИТЕНКО відповів, що обвинувачення висунуто екс-прем'єру Ю.ТИМОШЕНКО і воно полягає в перевищенні з її боку повноважень і влади, тому немає необхідності викликати свідків з російської сторони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Печерський райсуд Києва залучити до кримінальної справи щодо екс-прем'єра Ю.ТИМОШЕНКО главу уряду РФ В. ПУТІНА і керівника «Газпрому» О. МІЛЛЕРА як свідків.

На думку В. ЮЩЕНКА, «залучення цих людей дозволить краще вивчити всі обставини угоди».

Звертаючись до суду, він сказав: «Прошу розглянути можливість допиту МІЛЛЕРА і ПУТІНА».