Соколовський: Тимошенко мала право давати вказівки Дубині для проведення переговорів

Колишній уповноважений Президента України з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО мала право давати вказівки тодішньому керівнику НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ для проведення газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

«Я не знаю законних чи підзаконних актів, які б забороняли ТИМОШЕНКО давати особисті вказівки ДУБИНІ чи будь-якому іншому громадянину, наприклад, АХМЕТОВУ», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Мені не відомі нормативні акти, які б не давали підстав ДУБИНІ як голові правління господарюючого суб’єкту не підписувати якісь контракти», - додав він.