Activ Solar побудувала першу чергу сонячної електростанції в Перово

Австрійська компанія Activ Solar завершила будівництво і почала введення в експлуатацію першої черги сонячної електростанції в селі Перово (АР Крим) встановленою електричною потужністю 20 МВт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Activ Solar, яка є девелопером проекту.

Згідно з повідомленням, перша черга СЕС складається з 88 тис. моно-і мульти-кристалічних сонячних фотоелектричних модулів, встановлених на площі в 40 га. Прогнозний річний обсяг виробництва електроенергії на першій черзі СЕС - 26,5 млн. кВт/год. У компанії відзначають, що на сьогоднішній день це найбільша однорядна сонячна система, встановлена в регіоні.

Водночас, в прес-службі компанії не коментують, в інтересах якої компанії будується СЕС, прогнозну встановлену потужність СЕС після її добудови, а також вартість проекту.

Як повідомляв УНІАН, у даний час Activ Solar реалізує також проект будівництва геліоелектростанціі «Охотникове» (Сакський район, Крим). Проект реалізується в інтересах афільованих компанії «Омао Солар». На сьогоднішній день в експлуатацію введено 40 МВт станції, а до кінця року її потужність планують довести до 80 МВт

Раніше Activ Solar ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 7,5 МВт в селі Джерельне (Сімферопольський район, Крим).

Довідка УНІАН. Activ Solar - міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основними напрямками діяльності компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних парків. ПрАТ «Завод напівпровідників» (м. Запоріжжя) є дочірнім підприємством Activ Solar, історія виробництва полікремнію на якому почалася ще з 1964 року. Activ Solar займається плануванням, фінансуванням і реалізацією великомасштабних проектів сонячної енергетики, об`єднуючи фахівців світового класу, стратегічних партнерів і провідні технології.