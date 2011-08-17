Від приватизації української енергетики виграє в першу чергу споживач - експерт

Заявлена урядом приватизація теплової генерації і обленерго повинна розглядатися в контексті переходу на ринкову модель енергоринку. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор відділу аудиторських послуг для підприємств промислового сектора компанії KPMG Дмитро АЛЄВ.

"Приватний власник ефективніше діє в інтересах самого підприємства, він буде робити все можливе для оптимізації, тобто скорочення витрат і збільшення доходів, а також збільшення якості послуг для створення додаткових доходів", - відзначає він.

На думку Д.АЛЄВА, в довгостроковій перспективі, враховуючи очікуваний перехід на ринкові рейки моделі енергоринку, яка передбачає прямий контакт постачальника і споживача, приватні компанії будуть більш гнучкими. "І в боротьбі за споживача повинні будуть пропонувати кращу якість і вартість послуг ", - говорить він.

Для генерації дуже важлива стабільність поставок та їх контрольована вартість, - вважає Д.АЛЄВ. "Приватний власник буде сам контролювати цей аспект, у той час як керівництво держкомпаній сильно залежить від рішень профільного міністерства, потреб суміжних підприємств, наприклад, вугільних, і не завжди може забезпечити максимально ефективні з економічної точки зору постачання», - розповідає він. За його словами, коли тарифи будуть диктуватися вільним ринком, у генерації буде стимул знижувати витрати і підвищувати якість послуг, а також розширювати їх

перелік в боротьбі за споживача.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів передав Фонду держмайна держпакети акцій двох енергогенеруючих та дев’яти енергопостачальних підприємств, які планують продати в 2011 році. Серед них 25% акцій "Дніпроенерго" і 45,1% акцій "Західенерго", а також по 50% акцій "Вінницяобленерго", "Дніпрообленерго" та "Закарпаттяобленерго", 46% акцій "Черкасиобленерго", по 45% акцій "Крименерго" і "Чернівціобленерго", 40,06% акцій "Донецькобленерго", 25,99% акцій "Тернопільобленерго" і 25% акцій "Київенерго".