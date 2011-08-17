Україна за сім місяців збільшила виробництво електроенергії на 3,9%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-липні 2011 року збільшилося на 3,9%, або на 4,160 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-липнем 2010 року, - до 111,750 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за 7 місяців п. р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили виробництво електроенергії на 12,9%, або на 4,810 млрд. кВт/год, - до 42,115 млрд. кВт/год, атомні електростанції (АЕС) - на 0,7%, або 339,9 млн. кВт/год, - до 51,109 млрд. кВт/год, блок-станції і комунальні ТЕЦ - на 4,6%, або 210,4 млн. кВт/год, - до 4,742 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-липні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 20,3% - до 7,408 млрд. кВт/год.

Також повідомляють, що в липні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло, в порівнянні з липнем 2010 року, на 5,8%, або 827,2 млрд. кВт/год, - до 15,104 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год, в порівнянні з 2010 роком, - до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год, в порівнянні з 2009 роком, - до 187,910 млрд. кВт/год.