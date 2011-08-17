Україна збільшила споживання електроенергії на 3,2%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), у січні-липні ц.р. зросла на 3,2%, або на 3,402 млрд. кВт/год, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 108,804 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 3,8%, або 3,239 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-липнем 2010 року, - до 88,142 млрд. кВт/год.

У липні 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 3,5%, порівняно з липнем 2010 року, - до 11,794 млрд. кВт/год.

За даними міністерства, промислові підприємства України в січні-липні ц.р. збільшили споживання електроенергії на 3%, або 1,233 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-липнем 2010 року, - до 42,290 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 1,6%, або 357,1 млн. кВт/год, - до 22,058 млрд. кВт/год.

Транспортні підприємства за 7 місяців п. р. збільшили споживання електроенергії на 10,4% - до 5,88 млрд. кВт/год, комунально-побутові - на 2%, до 10,795 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 4,7%, або 1,032 млрд. кВт/год, в порівнянні з січнем-липнем 2010 року, - до 22,841 млрд. кВт/год.

У міністерстві відзначають, що в цілому частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні в січні-липні ц.р. знизилася з 48,4% до 48%, населення - зросла з 25,7% до 25,9%.