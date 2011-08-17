Голова ФДМУ завтра підпише укази про приватизацію трьох останніх енергокомпаній
Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО планує завтра, 18 серпня, підписати укази про приватизацію останніх трьох запланованих до продажу держпакетів енергокомпаній - "Тернопіль-", "Дніпрообленерго", а також "Крименерго".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.
Як відзначили у прес-службі, підписання відбудеться під час наміченої на завтра прес-конференції, яка почнеться у ФДМУ о 14:00.
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».
30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати впродовж серпня-жовтня 2011 р.