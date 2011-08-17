ФДМУ продає три останні енергокомпанії

Голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО планує завтра, 18 серпня, підписати укази про приватизацію останніх трьох запланованих до продажу держпакетів енергокомпаній - "Тернопіль-", "Дніпрообленерго", а також "Крименерго".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Як відзначили у прес-службі, підписання відбудеться під час наміченої на завтра прес-конференції, яка почнеться у ФДМУ о 14:00.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати впродовж серпня-жовтня 2011 р.