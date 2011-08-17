Україна розглядає кілька варіантів поставок туркменського газу – Азаров

Україна зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу і розглядає кілька варіантів поставок.

Про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час сьогоднішньої зустрічі з віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом МЕРЕДОВИМ, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Безумовно, ми зацікавлені у відновленні поставок туркменського природного газу на територію України – як за традиційними маршрутами, так і з урахуванням перспективи будівництва каспійсько-чорноморської газопровідної системи", - сказав М.АЗАРОВ.

Він додав, що у міру розвитку економіки, Україна буде готова брати фінансову участь в реалізації цього проекту.

Глава уряду відзначив, що реалізація проекту відповідає стратегії диверсифікації маршрутів поставок газу, проголошеній туркменською стороною, і буде надзвичайно вигідною як для України, так і для Туркменістану. А також, можливо, і для європейських споживачів газу.

М.АЗАРОВ повідомив, що Україна продовжує переговори з Росією щодо можливості відновлення поставок туркменського газу.

Прем`єр-міністр нагадав, що Україна підтримала ініціативу Президента Туркменістану щодо диверсифікації маршрутів експорту туркменських вуглеводнів на світові ринки. Крім того, Україна працює над диверсифікацією поставок вуглеводнів, зокрема, планується будівництво в Одесі терміналу потужністю 20 млн. куб. метрів, який прийматиме зріджений газ.

Водночас М.АЗАРОВ зазначив, що найнадійнішим і найдешевшим шляхом транспортування азіатських вуглеводнів до Європи залишається українська ГТС: "Немає нічого надійнішого, ніж наша газотранспортна система, яка зараз може поставляти 140 млрд. куб. природного газу, а після реконструкції її потужність може бути збільшена до 200 млрд. куб. м".

Р.МЕРЕДОВ, у свою чергу, відзначив, що Україна і Туркменістан мають гарні перспективи для активізації співпраці в енергетичній галузі та в інфраструктурних проектах на території Туркменістану.