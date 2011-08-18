Ціни на нафту знижуються через побоювання за економіку США і Європи

Ціни на нафту в четвер знижуються на фоні статданих зі США, а також через побоювання за перспективи вирішення боргових проблем Європи після виступу глав Франції і ФРН цього тижня, свідчать дані торгів, повідомляють РІА Новини .

"Ціна на нафту в короткостроковій перспективі буде варіюватися від 80 до 100 доларів за барель", - вважає аналітик Purvin & Gertz Inc. в Сінгапурі Віктор Шум (Victor Shum), пояснюючи це триваючою нервозністю через перспективи розвитку економіки США та Європи.

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 07.41 знизився на 0,18 долара, або на 0,21%, до 87,400 долара за барель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 0,06 долара, або 0,05%, склавши 110,540 долара за барель.

Як стало відомо в середу, зростання цін виробників у США в липні 2011 року після усунення сезонних коливань склало 0,2%, в порівнянні з червнем. У річному вираженні показник минулого місяця зріс на 7,2%. Аналітики очікували зростання цін виробників у поточному періоді на 0,1%, в порівнянні з червнем, і на 7% в річному численні.

Крім того, пропозицію президента Франції Ніколя Саркозі і канцлера ФРН Ангели Меркель ввести єдиний податок на фінансові транзакції в єврозоні, яку озвучили під час прес-конференції за підсумками зустрічі лідерів у вівторок, негативно сприйняли як банкіри, так і експерти.