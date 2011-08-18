Міненерговугілля пропонує впровадити біржові торги вугільною продукцією

Міністерство енергетики та вугільної промисловості пропонує почати впровадження біржових торгів вугільною продукцією у формі спотових контрактів з IV кварталу 2011 року.

Про це сказано в проекті розпорядження Кабінету Міністрів України, підготовленому міністерством, яким пропонується затвердити Концепцію переходу на біржову форму продажу вугілля.

Згідно з проектом, розміщеним на сайті міністерства, остаточно впровадити біржові торги вугіллям, в тому числі у форматі форвардних і ф'ючерсних контрактів, планується до жовтня 2012 року. Торги пропонується проводити на приватних біржових майданчиках, відібраних державою на відповідному конкурсі.

При цьому, спираючись на світовий досвід, держава в особі профільного міністерства планує здійснювати контроль над біржовими торгами шляхом встановлення допустимих коридорів коливання котирувань енергетичного вугілля за марочною приналежністю, формування кваліфікаційних вимог до учасників, а також шляхом моніторингу дотримання учасниками та біржею встановлених правил.

У документі наголошується, що існуюча централізована модель збуту вугільної продукції через держпідприємство «Вугілля України» після запланованої приватизації державних шахт стане стримуючим фактором розвитку галузі. Перехід на біржову торгівлю, наголошується у документі, сприятиме встановленню справедливої ​​ціни на вугілля з урахуванням реальної ринкової кон'юнктури, формування конкурентного середовища покупців і продавців, скорочення державних субсидій на вугільний сектор, створенню прозорого ринку вугільної продукції без участі посередників, а також залученню додаткового інвестиційного ресурсу в галузь.

Характерно, що однією з умов впровадження концепції у зазначені терміни є прийняття в жовтні-грудні закону "Про особливості приватизації вугільних підприємств", а також Галузевої програми приватизації.

Початок часткового заміщення трейдерської функції ДП «Вугілля України» планується на перший квартал 2012 року.

Нагадаємо, що згідно остаточним варіантом Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.., розробленої Комітетом з економічних реформ при Президентові України, ліквідувати ДП «Вугілля України» планується до кінця 2012 року. У той же час, згідно з цим же документом, приватизацію рентабельних державних вугледобувних активів планується завершити до кінця 2014 року.

Довідка УНІАН. «Вугілля України» є оператором оптового ринку вугільної продукції, виробленої на державних шахтах. У 2010 році підприємство поставило споживачам 16,4 млн тонн вугільної продукції (з них 15,9 млн тонн енергетичне вугілля), або 65% від загального обсягу поставок державними шахтами.