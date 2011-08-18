НКРЕ збільшила встановлену потужність "Донбасенерго" до 2,73 ГВт

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила встановлену потужність генеруючого обладнання ВАТ «Донбасенерго» на 25 МВт - до 2730 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Зміна встановленої потужності пов'язана з перемаркуванням енергоблоку № 6 Старобешівської ТЕС з 175 МВт до 200 МВт після завершення відповідної реконструкції.

Довідка УНІАН. ПАТ «Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2730 МВт.

Статутний фонд ВАТ «Донбасенерго» становить 236 млн 443,01 тис. грн.

Державі належать 85,77% акцій ПАТ, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

Компанія у 2010 році збільшила чистий збиток у 4,4 рази порівняно з 2009 роком - до 147,938 млн грн.