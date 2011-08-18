Мінрегіонбуд хоче затвердити концепцію Нацстратегії теплозабезпечення населених пунктів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує затвердити Концепцію Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України до 2030 року.

Про це йдеться в проекті розпорядження Кабміну, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з документом, метою стратегії є створення умов для забезпечення оптимального мікроклімату в житлових, виробничих та інших побутових приміщеннях при мінімальних витратах енергетичних ресурсів шляхом підвищення енергетичної ефективності будівель та здійснення комплексної модернізації систем теплопостачання населених пунктів.

У проекті розпорядження наголошується, що до 2030 року необхідно скоротити споживання природного газу до 30% (до 27 млн т умовного палива).

Для виконання цих завдань планується впровадити принципи конкуренції на ринках суміжних з природними монополіями (виробництво та постачання тепла), зняти заборону на приватизацію джерел генерації теплової енергії, перетворити комунальні унітарні підприємства у господарські товариства, залучати приватний капітал за договорами оренди і концесії, посилити відповідальність власників житла за ефективне управління споживанням енергоресурсів в житлових будинках.

При цьому передбачається впровадити комерційний облік на всіх стадіях виробництва, транспортування, постачання та споживання тепла і гарячої води, перейти від центральних теплових пунктів до індивідуальних.

Крім того, планується впровадження оптових і роздрібних тарифів на теплову енергію та гарячу воду, в тому числі двуставочних, сезонних, пікових, базових і т.д, а також впровадження методології граничних тарифів і пов'язаних з її застосуванням простих і гнучких механізмів перерахунку та зміни тарифу при зміні зовнішніх чинників впливу.

Реалізація стратегії відбуватиметься в два етапи: на першому (2012-2015 рр..) передбачається реформувати відносини в правовій, економічній, технічній сферах на підставі обов'язкового комерційного обліку теплової енергії та енергоефективних технологій, на другому (2016-2030 рр..) - впровадити ринкові умови господарювання, інвестиційно-інноваційну модель розвитку сфери теплозабезпечення, здійснити комплексні заходи щодо підвищення енергетичної ефективності будівель.

За попередніми розрахунками, орієнтовні обсяги фінансування становитимуть 50-60 млрд грн, у тому числі з держбюджету на реалізацію загальнодержавних програм забезпечення енергоефективності будівель та систем теплопостачання - 14,9 млрд грн.

При цьому Мінрегіонбуд повинен до 1 січня 2012 р. розробити проект стратегії і подати його на розгляд Кабміну.