Уряд пропонує обмежити погашення заборгованості підприємств ПЕК 2011 роком

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді обмежити термін дії спеціальної процедури погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу в рамках т.зв. Закону №2711 від 1 січня 2012 року, скоротивши його, таким чином, на рік.

Про це сказано у відповідному законопроекті (рег. № 9057), текст якого оприлюднено на сайті парламенту.

Проектом закону також пропонується врегулювати процедуру зняття мораторію на виконання рішень суду органами виконавчої служби на заборгованості, які виникли після розрахункової дати, - до 1 січня 2007 року і визначити окремий порядок розстрочки примусового виконання судових рішень щодо внесених до Реєстру підприємств ПЕК за грошовими зобов`язаннями, які виникли з 1 січня 2007 року по 1 січня 2011 р.

При цьому пропонується розробити і внести на розгляд Ради законопроект про внесення змін до Податкового кодексу для визначення порядку врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості та оподаткування прибутку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру.

На думку уряду, ухвалення цього законопроекту сприятиме підвищенню рівня поточних розрахунків на енергоринку, стабілізації фінансового стану підприємств ПЕК, а також завершенню процедури погашення заборгованості в найкоротші терміни, що дасть можливість підвищити рівень інвестиційної привабливості підприємств у передприватизаційний період.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня п.р. Верховна Рада продовжила на два роки до 1 січня 2013 року процедуру погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу. При цьому погашатися повинна заборгованість, сформована на 1 січня 2007 року.