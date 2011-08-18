НКРЕ затвердила «зелений» тариф для компанії "Оспрій Солар"

Національна комісія регулювання електроенергетики затвердила тариф на виробництво електроенергії з використанням енергії сонця на наземних установках для ТОВ "Оспрій Солар", яке буде експлуатувати другу чергу (20 МВт) геліоелектростанції «Охотникове» (с. Охотникове, Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в четвер.

Заступник начальника Управління генеруючих підприємств НКРЕ Віктор КІКОТЬ під час засідання повідомив, що розрахункова собівартість електроенергії, яку буде виробляти друга черга парку "Охотникове" і реалізовувати "Оспрій Солар", становить 410,6 грн. за 1 МВт/год (без ПДВ).

Планований обсяг виробництва електроенергії другою чергою парку "Охотникове", за словами В.КІКОТЯ, складе 26,9 млн. кВт/год на рік.

Як повідомляв УНІАН, у даний час австрійська Activ Solar також реалізує проект будівництва геліоелектростанції «Охотникове» (Сакський район, Крим). У даному проекті, як і в ряді інших, компанія себе позиціонує як девелопера. Між тим, першу чергу станції із встановленою потужністю 20 МВт експлуатує компанія «Омао Солар». На сьогоднішній день в експлуатацію введено 40 МВт станції, а до кінця року її потужність планують довести до 80 МВт.

Раніше Activ Solar ввела в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 7,5 МВт в селі Джерельне (Сімферопольський район, Крим).