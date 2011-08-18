Азаров доручив розробити прилад оперативного вимірювання октанового числа на АЗС

Для перевірки якості пального на вітчизняних АЗС прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив науковцям розробити прилад оперативного вимірювання октанового числа.

Як повідомляється на урядовому сайті, відповідне доручення М.АЗАРОВ дав сьогодні під час відвідування павільйону «Наука» загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна», присвяченій 20-й річниці Незалежності України.

«Ви знаєте, як на наших заправках розводять пальне? І обирають наших людей! Нам потрібен прилад для оперативного вимірювання октанового числа на наших АЗС. Щоб приїхати на заправку, узяти пробу бензину і відразу ж, якщо є порушення, - пломбу на цю заправку і стягнути штраф», - сказав прем`єр-міністр.