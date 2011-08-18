Суд знову відмовився звільнити Тимошенко з-під варти. Наступне засідання - у понеділок

Печерський райсуд Києва вкотре відмовився задовольнити клопотання захисту екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про зміну щодо неї запобіжного заходу з тримання під вартою на будь-який інший, не пов’язаний з ізоляцією від суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, суд відмовився звільнити Ю.ТИМОШЕНКО на поруки, також він відмовив у задоволенні клопотання про звільнення її під заставу у розмірі 1 млн. грн.

Присутні в залі депутати від «БЮТ-Батьківщини» зустріли це рішення судді Родіона КІРЄЄВА вигуками: «Фашист!», «Ганьба!».

Вони також вимагали від судді викликати до Ю.ТИМОШЕНКО лікаря.