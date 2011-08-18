«Одесаобленерго» залучить у «Ощадбанку» кредит для сонячних електростанцій

Енергопостачальна компанія ВАТ «Одесаобленерго» залучить у «Ощадбанку» (Київ) 33,334 млн. грн. кредиту (без ПДВ) для виконання заходів, пов`язаних з підключенням до мереж компанії сонячних електростанцій.

Як передає кореспондент УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики погодила залучення відповідного кредиту в ході засідання в четвер. За словами представника комісії, в Одеській області передбачається будівництво сонячних електростанцій загальною потужністю 220 МВт. Об`єкти будуть розташовані біля Арциз, Кілі, Рені, Старокозаче, Випасне і Залізничного.

Як повідомлялося, компанія Activ Solar (Австрія) підбирає персонал для розробки проекту будівництва сонячних електростанцій в Одеській області.

Activ Solar реалізує масштабні проекти з будівництва сонячних електростанцій на півдні Україні. Компанія вже побудувала геліоелектростанціі загальною потужністю 67,5 МВт в Криму і продовжує будівництво об`єктів в Охотникове і Перово.