На шахті в Донецькій області загинули двоє гірників

09:12, 19 серпня 2011
Енергетика
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На шахті ім. Стаханова (ПАТ „Укрвуглебуд”) у м. Димитров Красноармійського району Донецькій області проводяться роботи з підняття тіл двох загиблих гірників.

Як повідомляє прес-служба МНС України, гірники загинули учора ввечері на горизонті 825 м внаслідок обвалу порід крівлі.

До робіт з підняття тіл залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

Робота шахти не припинялася. Причина обвалу породи встановлюється.

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