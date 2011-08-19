На шахті в Донецькій області загинули двоє гірників

На шахті ім. Стаханова (ПАТ „Укрвуглебуд”) у м. Димитров Красноармійського району Донецькій області проводяться роботи з підняття тіл двох загиблих гірників. Як повідомляє прес-служба МНС України, гірники загинули учора ввечері на горизонті 825 м внаслідок обвалу порід крівлі. До робіт з підняття тіл залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Робота шахти не припинялася. Причина обвалу породи встановлюється.

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