Ціни на нафту в п'ятницю продовжують зниження

Ціни на нафту в п`ятницю знижуються в межах 0,7-1,46% після зниження майже на 6% за підсумками торгів четверга на фоні слабкої економічної статистики зі США, свідчать дані торгів, повідомляють РІА Новини.

"Останні економічні дані - те, що зараз діє на динаміку вартості всіх активів. Це означає, що все, крім золота, падає", - заявив агентству Bloomberg аналітик Deutsche Bank у Вашингтоні Адам Семинський (Adam Sieminski).

"Спостерігається тотальний брак довіри щодо здатності законодавців виправити ситуацію", - прокоментував агентству Bloomberg аналітик AMP Capital Investors Ltd. Надер Наємі (Nader Naeimi).

Вартість вересневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку станом на 08.11 знизився на 1,2 долара, або на 1,46%, до 81,180 долара за барель. Ціна вересневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent втратила 0,75 долара, або 0,70%, склавши 106,240 долара за барель.

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 12 серпня, збільшилася на 9 тисяч - до 408 тисяч. Дані виявилися гірше прогнозів: експерти очікували збільшення показника лише на 5 тисяч - до 405 тисяч із непереглянутого показника в 400 тисяч. Кількість осіб, які отримують допомогу з безробіття за тиждень, що завершився 6 серпня, склала 3,7 мільйона, що на 7 тисяч більше переглянутого показника попереднього тижня.

Інфляція в США в річному вирахуванні в липні не змінилася, в порівнянні з червнем, і склала 3,6%. Таким чином, дані Мінпраці США також виявилися гіршими за прогнози: аналітики очікували уповільнення інфляції до 3,3% в річному численні. При цьому в місячному численні споживчі ціни в США в липні зросли на 0,5%, хоча збільшення показника очікувалося на рівні 0,2%.

Продажі вторинного житла в США в липні знизилися на 3,5%, порівняно з показником червня, - до 4,67 мільйона угод. Таким чином, опубліковані дані виявилися значно гіршими за прогнози аналітиків, які очікували зростання показника на 2,7% - до 4,9 мільйона угод.