Азаров готує для росіян пропозиції щодо «газової дружби»

Україна готує пропозиції російській стороні щодо співпраці у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«На превеликий жаль, МІЛЛЕР (Олексій МІЛЛЕР - глава ВАТ «Газпром» - УНІАН) жодних нам пропозицій не передав. О.МІЛЛЕР і російська сторона чекають пропозицій від нас. Вони сформулювали приблизно, що вони хочуть. Ми зараз вивчаємо і думаємо над тим, а що ми можемо запропонувати російській стороні для проведення переговорів. Ось якщо коротко», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр зазначив, що на сьогоднішній день українська сторона не передавала російській стороні жодних пропозицій про співпрацю в газовій сфері. «І не могло бути передано, тому що питання це перебуває у стадії обговорення і вивчення. Коли закінчиться вивчення, ми розглянемо його і тоді говоритимемо про це цілком непевне», - наголосив глава українського уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава ВАТ "Газпром" О.МІЛЛЕР запропонував Україні співпрацю в газовій сфері за білоруською моделлю.

«На думку «Газпрому», розвиток співпраці у газовій сфері міг би будуватися за такою самою моделлю, за якою ми працюємо з нашими білоруськими друзями», - сказав О.МІЛЛЕР журналістам за підсумками зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ 15 серпня в Сочі.

За його словами, на зустрічі Ю.БОЙКО представив пропозиції з розвитку газотранспортної співпраці між Росією і Україною, ці пропозиції охоплюють «не тільки співпрацю в газотранспортній сфері, а й співпрацю за іншими напрямами».

«Ми вивчимо ці пропозиції й дамо їм оцінку, і направимо відповідь українським друзям», - сказав глава «Газпрому».

Нагадаємо, «Газпрому» належить 50% акцій білоруського газотранспортного підприємства «Білтрансгаз», в даний час ведуться переговори про придбання ще 50%.