«Газпром» розглядає можливість зміни ціноутворення на газ

ВАТ «Газпром» розглядає можливість зміни ціноутворення на природний газ у довгостроковій перспективі.

Про це в журналі «Газовая промышленность» пише начальник департаменту стратегічного розвитку «Газпрому» Влада РУСАКОВА у співавторстві з експертами ТОВ «НДІгазекономіка», передає газета РБК daily.

На думку головного стратега компанії, «зростання споживання газу на тлі погіршення забезпеченості нафтою диктує перехід від цін на основі нафтової корзини до самостійного ціноутворення на основі попиту і пропозиції».

«Газпром» вперше заявив про можливість зміни існуючого порядку ціноутворення на газ.

За словами головного стратега компанії В.РУСАКОВОЇ, така необхідність обумовлена новими реаліями нафтового і газового ринку. Експерти вважають, що в майбутньому монополія може врахувати спотову складову в контрактах, проте навряд чи перейде на принцип вільного ціноутворення.

Прив`язка до нафтової корзини економічно обґрунтована тільки за умови однакового рівня попиту і пропозиції, пояснює свою позицію В.РУСАКОВА. Проте нині тенденції пропозиції розрізняються, тоді як попит і на нафту, і на газ стабільно зростає. Це обумовлює і необхідність нового механізму ціноутворення, коли ціни на нафту і газ повинні формуватися незалежно одна від одної.

В.РУСАКОВА відзначає, що така пропозиція з боку російської монополії була висловлена вперше. Ще в червні керівник «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявляв, що компанія, як і раніше, орієнтуватиметься на прив`язку до нафтової і нафтопродуктової корзини.

Однак дискусія про необхідність зміни формули ціни на російський газ триває вже не перший рік. З розвитком вільного ринку в Європі покупці дедалі активніше почали виступати за те, аби контрактні ціни «Газпрому» були прив`язані до спотових. На початку року, коли під впливом конфліктів у Лівії і катастроф у Японії ціни на газ на європейських майданчиках різко злетіли вгору і перевищили ціни за довгостроковими контрактами, ці суперечки дещо стихли. Проте тепер, коли спотові ціни в Європі знову знизилися, вимоги споживачів змінити формулу ціни на російський газ поновилися.

Справа дійшла до судових розглядів. На початку серпня E.ON, найбільший імпортер російського газу в Європі, після невдалої спроби домовитися звернувся до арбітражного суду з вимогою змінити формулу ціни на газ. Услід за цим позов до арбітражного суду подала і RWE.

Нагадаємо, Україна також не раз заявляла про необхідність зміни формули ціни на газ, що поставляється. На сьогодні вже було проведено декілька раундів безрезультатних переговорів.