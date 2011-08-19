ДТЕК у I півріччі збільшив експорт електроенергії в 8,4 разу

ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» (обидва - м. Донецьк), що входять до складу приватного енергохолдингу ДТЕК, у січні-червні ц.р. збільшили експорт електроенергії з України у 8,37 разу, або на 1,883 млрд. кВт/год, - до 2 млрд. 138,3 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Таким чином, виходячи з офіційної статистики Міністерства енергетики та вугільної промисловості, за підсумками першого півріччя ц.р. частка компаній ДТЕК у загальному обсязі експортних поставок з України досягла 85,6% проти 28,6% за підсумками 2010 року.

У той же час, частка державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», яке цього року здійснює поставки виключно до Білорусі, скоротилася з 71,4% за підсумками 2010 року до 13,5%. У січні-липні ц.р. держкомпанія поставила «Біленерго» всього 334,2 млн. кВт/год електроенергії.

Нагадаємо, що ДПЕК і «Укрінтеренерго» були єдиними експортерами електроенергії в I півріччі 2011 року.

ТОВ «Східенерго» цього року здійснює поставки на адресу контрагентів в Угорщині та Словаччині, ТОВ «Пауер Трейд» - у Молдові.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку отримують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год, у порівнянні з 2009 роком, - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з української сторони здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДПЕК) - східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрямок, ДПЗД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.