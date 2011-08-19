Україна визначилася з майданчиком під розміщення заводу з фабрикації ядерного палива

Державний концерн «Ядерне паливо» вирішив рекомендувати уряду затвердити як майданчик під розміщення заводу з фабрикації ядерного палива майданчик у смт Смоліно (Кіровоградська область).

Про це повідомляє прес-служба держконцерну, з посиланням на рішення, прийняте на засіданні спеціальної комісії, що створена при «Ядерному паливі» у четвер, 18 серпня.

Згідно з повідомленням, на розгляд комісії було надано інформаційні матеріали щодо трьох майданчиків. Крім майданчика у Смоліно, експерти також оцінювали майданчики в районі Жовтих Вод (Дніпропетровська обл.), а також у районі м. Славутич (Київська обл.).

Майданчик у Смоліно визнано таким, що найбільш відповідає встановленим критеріям і вимогам для розміщення заводу з виробництва ядерного палива, повідомляється в прес-релізі концерну.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЭС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.