Концесія держшахт Луганської області повинна сприяти розвитку регіону - ОДА

Держава може стати більш ефективним власником державних шахт, якщо буде активніше використовувати такі передові і визнані в світі форми інвестування як концесія. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив начальник головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Луганської обласної державної адміністрації Дмитро ДРОЖЖИН.

За його словами, перші кроки в цьому напрямку вже зроблені. «Зараз для розвитку таких стратегічних підприємств області, як «Ровенькиантрацит»і «Свердловантрацит», які не підлягають приватизації, використовується можливість через відкритий конкурс залучити інвестиції шляхом передачі їх цілісних майнових комплексів у концесію», - сказав Д.ДРОЖЖИН.

Водночас, перший заступник голови профспілки працівників вугільної промисловості Валерій МАМЧЕНКО, який входить до складу конкурсних комісій з передачі в концесію «Свердловантрациту» і «Ровенькиантрациту», вважає, що завдяки такому фінансовому інструменту як концесія можна швидко, а головне, на довгий термін залучити інвестиції на найбільш потребуючі вугледобувні підприємства.

«Переваги концесії полягають в тому, що в результаті шахти отримають довгострокові інвестиції в розвиток виробництва, а держава - концесійні платежі, при цьому зберігши за собою право власності на вугільні підприємства. Співробітники отримують стабільну заробітну плату і підвищення безпеки праці», - сказав В.МАМЧЕНКО, зазначивши, що Луганська область при цьому отримає зростання зайнятості праці, соціальну стабільність і збільшення податкових надходжень до місцевого бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості оголосило конкурси з передачі в концесію цілісних майнових комплексів державних підприємств «Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит». До складу кожної комісії з проведення концесійних конкурсів входить по 19 осіб, серед яких представники департаментів галузевого міністерства, Мінфіну і Мінекономрозвитку, Держкомітету земельних ресурсів та Держгірпромнагляду, Фонду держмайна, а також народні депутати, представники Луганської облдержадміністрації, керівництва ДП «Свердловантрацит» і «Ровенькиантрацит», голови міст Свердловськ і Ровеньки, представники профспілок.

У квітні ц.р. Кабмін дозволив передачу в концесію цілісного майнового комплексу ДП «Ровенькиантрацит». Відповідний конкурс планує провести Фонд державного майна.

Нагадаємо, свій інтерес до участі у концесійному конкурсі щодо «Ровенькиантрациту» і «Свердловантрациту» неодноразово висловлював найбільший приватний енергетичний холдинг Україна ДТЕК, який є енергетичним напрямом групи СКМ Ріната Ахметова.

Довідка УНІАН. «Ровенькиантрацит» - найбільше вуглевидобувне державне підприємство, створене в 1980 році. В об`єднання входять 27 підрозділів, у тому числі 5 шахт: № 81 «Київська», ім. Вахрушева, ім. Дзержинського, ім. Космонавтів, ім. Фрунзе, шахтоуправління «Ровеньківське», а також три збагачувальні фабрики: «Вахрушівського», «Комендантська» і «Ровеньківська». У липні 2010 року «Ровенькиантрацит» і енергохолдинг ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти в держпідприємство 294 млн. грн.

У 2010 році «Ровенькиантрацит» збільшив видобуток вугілля, в порівнянні з 2009 роком, на 21,9%, або 1,084 млн. тонн, - до 6,034 млн. тонн.

ДП «Свердловантрацит» створено в 1934 році. До складу підприємства входять 26 підрозділів, у тому числі 5 шахт із загальною річною виробничою потужністю 5,25 млн. тонн рядового вугілля і три збагачувальних фабрики.

У липні 2010 року «Свердловантрацит» і ДТЕК уклали договір про співпрацю, в рамках якого донецька компанія має намір вкласти в держпідприємство близько 200 млн. грн.

У 2010 році «Свердловантрацит» збільшив видобуток вугілля, в порівнянні з 2009 роком, на 9,59%, або на 558 тис. тонн, - до 6,034 млн. тонн.