«Нафтогаз» тимчасово призупинив газифікацію сіл Полтавської області

НАК «Нафтогаз Україниа» тимчасово призупинив фінансування програм з газифікації сіл Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відвідин Сорочинського ярмарку на брифінгу заявив віце-губернатор Полтавської області Борис ГАЛУШКО.

За його словами, НАК «Нафтогаз» зажадав переробити договори на розвиток інфраструктури регіону.

«Перший транш - 7 млн. грн. - ми отримали на газифікацію, а всього повинно бути профінансовано 23 млн. грн.", - сказав Б.ГАЛУШКО.

Також він повідомив, що сьогодні «Полтавагазвидобування» і «Укрнафта» постійно фінансують кошти в розвиток інфраструктури регіону.

«Разом з тим, ми розраховуємо, що до кінця року область отримає заплановані кошти від НАКу», - зазначив віце-губернатор.

Нагадаємо, на розвиток інфраструктури Полтавської області в поточному році НАК «Нафтогаз України» обіцяв виділити 35 млн. грн.