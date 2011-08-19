Азаров зустрівся з керівником «Укрнафти»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ провів зустріч з головою правління ВАТ «Укрнафта», найбільшої в країні нафтовидобувної компанії, Пітером ВАНХЕККЕ.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

«Діяльність «Укрнафти» повинна бути спрямована на розвиток», - сказав М.АЗАРОВ в ході зустрічі.

Згідно фотозвіту про зустріч, розміщеному на офіційному веб-сайті уряду України, на зустрічі також був присутній міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Прес-служба уряду не повідомляє інших подробиць зустрічі.

Як повідомлялося, 17 серпня Ю.БОЙКО повідомив, що М.АЗАРОВ має намір найближчим часом зустрітися з керівництвом «Укрнафти». На зустрічі планувалося обговорити питання щодо поточної діяльності компанії в частині необхідності збільшення видобутку вуглеводнів.

Нагадаємо, в січні поточного року М.АЗАРОВ піддав критиці керівництво вугільної та паливно-енергетичної галузей за зниження видобутку нафти, газу і вугілля, зажадавши від міністра енергетики та вугільної промисловості кадрових рішень, в тому числі, в керівництві «Укрнафти». Через місяць акціонери «Укрнафти» призначили головою правління компанії генерального директора Renaissance Capital Ukraine Пітера ВАНХЕККЕ. Проте компанії поки не вдалося зупинити падіння обсягів видобутку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».