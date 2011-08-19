«Вітряні парки України» введуть в експлуатацію I чергу вітропарку «Очаківський» наприкінці року

ТОВ «Вітряні парки України» планують ввести в експлуатацію першу чергу вітряної електростанції "Вітряний парк" Очаківський "(с. Дмитрівка Миколаївської області) потужністю 25 МВт в кінці 2011 року.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з посиланням на директора компанії ТОВ «ВП «Очаківський» Олександра ЩЕРБАТЮКА.

За його словами, перша черга станції буде складатися з 10 вітрогенераторів одиничною встановленою потужністю 2,5 МВт. На сьогоднішній день повністю завершено будівництво однієї установки і залиті фундаменти ще під п'ять вітроустановок.

О.ЩЕРБАТЮК зазначив, що надалі потужність станції планується довести до 300 МВт. Це, в свою чергу, вимагає будівництва лінії електропередачі на 330 кВ, так як підключення ВЕС до ліній 35 кВ або 110 кВ пов'язано зі значними втратами.

Директор компанії повідомив, що проектування таких потужностей видачі вже ведеться. "Я думаю, все це може бути реалізовано в другій половині 2012 року", - сказав він.

Довідка УНІАН. ТОВ "Вітряний парк Очаківський" наряду з ТОВ «Вітропарк «Новоазовський» і ТОВ "Вітряний парк Березанський» є дочірніми компаніями ТОВ «Вітряні парки України». У свою чергу, "Вітряні парки України" є дочірньою компанією ТОВ "Торговий дім українських машинобудівних заводів" (обидва - Донецька обл.). Серед його акціонерів раніше значився Сергій БЛИЗНЮК - син міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія БЛИЗНЮКА.