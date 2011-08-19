«Укрнафта» може істотно збільшити видобуток - глава компанії

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» може істотно збільшити видобуток нафти і поліпшити свої результати за рахунок вдосконалення менеджменту, проведення IPO в Лондоні, концентрації зусиль на поліпшення існуючих активів і впровадження передових технологій.

Про це сказав голова правління ВАТ «Укрнафта» Пітер ВАНХЕККЕ під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Ми розробили план, щоб «Укрнафта» була ефективною і прозорою компанією, для чого необхідно поліпшити її організацію, адже чим краще організація, тим краще бізнес», - зазначив П.ВАНХЕККЕ, додавши при цьому, що «ми хочемо створити кращу організацію і конкурентоспроможний сервісний сектор».

За його словами, ці ініціативи вже реалізуються, і керівництво компанії очікує високих результатів вже до кінця цього року - початку наступного.

На сьогодні, як зазначив П.ВАНХЕККЕ, керівництво компанії вирішує питання, пов'язані з обмеженим обсягом інвестиційних коштів та поліпшенням використання наявних активів.

«Зокрема, ми будемо концентруватися на використанні горизонтального буріння та гідророзриву», - сказав він.

Голова правління висловив впевненість в максимально швидкому впровадженні запланованих заходів, наголосив, що для суттєвих змін компанія розраховує на вливання великих інвестицій.

Крім того, на його думку, досягненню кращих результатів компанії буде сприяти рішення уряду про проведення IPO в Лондоні: «Я думаю, що це буде винятково важливим для компанії в плані залучення інвестицій, а також хорошим показником для України як держави».

«Ми можемо з «Укрнафти» зробити чемпіонську компанію. З вашою підтримкою, вважаю, це цілком реально зробити», - зазначив П.ВАНХЕККЕ, звертаючись до М.АЗАРОВА.

Як повідомлялося, 17 серпня міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що М.АЗАРОВ має намір найближчим часом зустрітися з керівництвом «Укрнафти». На зустрічі планувалося обговорити питання поточної діяльності компанії в частині необхідності збільшення видобутку вуглеводнів.

Нагадаємо, в січні поточного року М.АЗАРОВ піддав критиці керівництво вугільної та паливно-енергетичної галузей за зниження видобутку нафти, газу і вугілля, зажадавши від міністра енергетики та вугільної промисловості кадрових рішень, у тому числі в керівництві «Укрнафти». Через місяць акціонери «Укрнафти» призначили головою правління компанії генерального директора Renaissance Capital Ukraine Пітера ВАНХЕККЕ. Проте компанії поки не вдалося зупинити падіння видобутку.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».