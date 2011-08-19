ДТЕК у першому півріччі збільшив видобуток вугілля на 17,7%

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7% або на 1,721 млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Частка ДТЕК у загальному обсязі видобутку вугілля в Україні за підсумками півріччя склала 28%.

Збагачувальні фабрики холдингу в першому півріччі наростили збагачення вугілля на 1,8%, або 106,8 тис. тонн, - до 6,156 млн. тонн. Випуск вугільного концентрату зріс на 0,8%, або 30,6 тис. тонн, - до 3,937 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, ДТЕК планує в 2011 році збільшити видобуток вугілля на 25% - до 24 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Вуглевидобувні підприємства ДТЕК в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 8,7% - до 19,165 млн. тонн порівняно з 2009 роком. При цьому в січні-березні ц.р. ДТЕК збільшив видобуток вугілля на 8,2% - до 5,783 млн. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

У вуглевидобувний блок ДТЕК входять «Павлоградвугілля», «Шахта «Комсомолець Донбасу» і орендоване «Добропіллявугілля». Крім того, у власності компанії знаходиться 5 збагачувальних фабрик.