Гендиректором «Центренерго» переобрано Чміренко

Акціонери енергогенеруючої компанії ВАТ «Центренерго» (Київська область) на загальних зборах 19 серпня переобрали генеральним директором Олександра ЧМІРЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Енергетична компанія України», що управляє 78,29% акцій «Центренерго».

53-річний А. ЧМІРЕНКО очолює «Центренерго» з червня 2010 року. До призначення на посаду гендиректора «Центренерго» очолював Наглядову раду ВАТ «Павлоградвугілля», що входить в енергетичний холдинг «СКМ» ДТЕК.

Акціонери ВАТ «Центренерго» на зборах також оновили склад наглядової ради. Зокрема, зі складу органу управління були відкликані Олександр СОЛОВЙОВ, Віктор Пивоварчук, Анатолій ШЕВЧУК. До оновленого складу Наглядової ради увійшли екс-гендиректор, перший віце-президент НАК «ЕКУ» Олександр Позняк, віце-президент НАК «ЕКУ» Олександр КОМАРЕНКО, Андрій ІГНАТОВ, Вадим ДОЦЕНКО, і НАК «Енергетична компанія України».

Довідка УНІАН. ВАТ «ДЕК «Центренерго» експлуатує Вуглегірську, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7 550 МВт.

НАК «Енергетична компанія України» володіє 78,29% акцій «Центренерго», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».