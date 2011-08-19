АМКУ почав вивчення ситуації на ринку скрапленого газу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проводить дослідження на предмет дотримання учасниками ринку скрапленого газу вимог конкурентного законодавства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ, з посиланням на виконуючого обов'язки глави АМКУ Рафаеля КУЗЬМІНА.

У повідомленні наголошується, що підставою для дослідження стало підвищення цін на скраплений газ в середньому на 17%.

За словами Р.КУЗЬМІНА, вимоги про надання пояснень щодо цінової ситуації були направлені найбільшим вітчизняним виробникам скрапленого газу, зокрема, ПАТ «Укрнафта» (найбільший виробник скрапленого газу в Україні), ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», Лисичанському НПЗ ( ПрАТ «ЛИНІК», Луганська обл.), ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) та ін.

АМКУ відзначає, що в разі доведення факту вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринку порушників загрожують штрафні санкції до 10% річного доходу.

Як повідомлялося, за даними «Консалтингової групи А-95», протягом 3-11 серпня ціни на скраплений газ в найбільших мережах підвищилися на 20-30 коп./літр.