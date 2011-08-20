Тимошенко має право на обстеження лікарем, якому довіряє - Карпачова

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна КАРПАЧОВА вважає, що екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка перебуває у Київському СІЗО на Лук’янівці, має право на обстеження лікарем, якому довіряє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, про це Н.КАРПАЧОВА сказала після сьогоднішнього майже 40-хвилинного відвідання заарештованої у СІЗО.

Відповідно до Закону про захист персональних даних, зазначила омбудсмен, Ю.ТИМОШЕНКО, як і кожен громадянин України, має право на нерозголошення інформації про стан свого здоров’я.

«Будь-який ув’язнений, позбавлений свободи, проте не позбавлений інших людських прав, в тому числі права на зустріч із лікарем, якому довіряє», – підкреслила Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, вранці, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров’я і попросив Печерський райсуд допустити до неї у СІЗО лікаря.

За словами адвоката Юрія СУХОВА, у Ю.ТИМОШЕНКО виявлені «тривожні» симптоми, які не схожі на симптоми відомих хвороб, причини виникнення цих симптомів невідомі, у зв’язку з чим захист просить суд допустити до Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО лікаря, якому вона довіряє, для проведення обстеження і взяття аналізів та з’ясування причин появи цих симптомів.

Суддя Р.КІРЄЄВ у відповідь зазначив, що ця заява буде розглянута у встановленому законом порядку.

У свою чергу, прокурор попросив суд надати дозвіл на проведення медичного обстеження екс-прем’єр-міністра в СІЗО фахівцями Міністерства охорони здоров’я України.

Пізніше під час судового засідання у Печерському райсуді Ю.ТИМОШЕНКО стало зле, вона попросила оголосити коротку перерву, на що Р.КІРЄЄВ одразу дав згоду.

Водночас суддя не дозволив лікарю, якому екс-прем’єр довіряє і який прибув на засідання, оглянути Ю.ТИМОШЕНКО у приміщенні суду.

Сьогодні,20 серпня, прес-служба Державної пенітенціарної служби України повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО втретє відмовилась від проведення медичного огляду фахівцями МОЗ.