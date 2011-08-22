Захист сьогодні має намір просити суд закрити справу проти Тимошенко

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні має намір просити суд закрити кримінальну справу проти неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ перед початком судового засідання.

«Я сподіваюсь, що сьогодні ми зможемо заявити клопотання про закриття кримінальної справи за результатами допиту усіх свідків у справі», - сказав Ю.СУХОВ.

Він зазначив, що аргументом на користь цього є те, що жоден із допитаних свідків не сказав, що Ю.ТИМОШЕНКО скоїла злочин.

Також Ю.СУХОВ додав, що захист Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні знову клопотатиме про зміну запобіжного заходу для неї. За словами адвоката, це пов’язано не стільки зі станом здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, скільки з тим, що для її утримання під вартою немає жодних підстав.